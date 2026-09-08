Ребенок в Екатеринбурге получил сильный ожог из-за коммунальной аварии

Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку информации о получении подростком ожогов в результате коммунальной аварии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

По предварительным данным, днем 6 сентября дети играли в мяч во дворе дома на ул. Машинная. Когда мяч улетел за пределы двора и попал в Исеть, 11-летний мальчик попытался его поднять, но потерял равновесие, поскользнулся и упал в воду. До этого происшествия прорвало трубу, и кипящая вода начала выливаться в реку. Мальчик получил ожоги ноги второй степени — его госпитализировали.

Прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц теплосетевой организации при эксплуатации объектов коммунального хозяйства, а также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ирина Пичурина