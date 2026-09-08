Выставка о суверенитете России открылась в Анапе

В Городском театре Анапы открылась краевая выставка «Защита суверенитета Российского государства: история и современность», сообщили в мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Анапы Фото: Администрация Анапы

Экспозицию посетили работники культуры, школьники и студенты образовательных учреждений города. Первых посетителей приветствовал депутат Совета Анапы, председатель городского Совета ветеранов Александр Смирнов.

На выставке представлены документы, фотографии и видеоматериалы, подготовленные специалистами Министерства юстиции РФ, Российского исторического общества и Фонда «История Отечества». Посетителям доступна аудиоэкскурсия.

Организатором выступило управление Минюста РФ по Краснодарскому краю при содействии министерства культуры Краснодарского края.

Экспозиция будет работать до 11 сентября. Посещение бесплатное. Городской театр расположен по адресу: Анапа, ул. Гребенская, 12. Аудиоэкскурсия начинается ежедневно в 10:30.

Анна Гречко