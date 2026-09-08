Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя днем 8 сентября ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас в Севастополе военные отражают очередную атаку со стороны ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Два беспилотника сбиты над морем в районе Севастопольской бухты. Активная работа военных продолжается в районе Северной стороны, Севастопольской и Казачьей бухт, Фиолента и Парка Победы.

Михаил Развожаев призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности. Рекомендуется покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— отметил глава Севастополя.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников в ночь на 7 сентября погибли два человека, в том числе ребенок. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Мужчина был доставлен в медучреждение в состоянии комы, однако умер в реанимации. Также в городе повреждения получили 10 многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады.

Алина Зорина