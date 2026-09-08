В селе под Анапой завершили устройство тротуара у спортивной школы и амбулатории
В селе Супсех завершили устройство тротуара в районе спортивной школы и амбулатории. По этому маршруту ежедневно проходят дети, направляющиеся на тренировки, и посетители медицинского учреждения, сообщила в своих социальных сетях глава Анапы Светлана Маслова.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Еще на четырех объектах провели локальные работы. На улице Ивана Голубца устранили неровности пешеходного покрытия, в сквере «Россия» возле флагштока восстановили тротуарную плитку, на улице Самбурова обустроили пандус для маломобильных граждан и родителей с колясками.
В Ореховой роще отремонтировали качели. В городе также продолжается замена лавочек и урн.
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