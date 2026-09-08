В селе под Анапой завершили устройство тротуара у спортивной школы и амбулатории

В селе Супсех завершили устройство тротуара в районе спортивной школы и амбулатории. По этому маршруту ежедневно проходят дети, направляющиеся на тренировки, и посетители медицинского учреждения, сообщила в своих социальных сетях глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще на четырех объектах провели локальные работы. На улице Ивана Голубца устранили неровности пешеходного покрытия, в сквере «Россия» возле флагштока восстановили тротуарную плитку, на улице Самбурова обустроили пандус для маломобильных граждан и родителей с колясками.

В Ореховой роще отремонтировали качели. В городе также продолжается замена лавочек и урн.

Всего в Краснодарском крае в 2026 году планировали благоустроить 124 общественных пространств. На эти цели власти намеревались направить почти 4 млрд руб.

Анна Гречко