Белгородский индивидуальный предприниматель выполнит изыскания под кладбище

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Муниципальное учреждение Белгорода «Управление капитального строительства» заключило с ИП Алексеем Долженко контракт на выполнение изыскательских работ по оценке пригодности участка под кладбище в селе Пушкарное Белгородского округа. Он был единственным участником закупки и предложил выполнить работы по начальной цене — 600 тыс. руб. Электронный аукцион признали несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки. Информация об этом опубликована в ЕИС «Закупки».

Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. На первом этапе необходимо выполнить топографическую съемку участка, нанести подземные коммуникации и согласовать их с эксплуатирующими организациями. На втором — пробурить девять скважин глубиной 6 м, отобрать образцы грунта и определить водоупорный слой.

По итогам работ подрядчик должен подготовить технический отчет с выводами о пригодности участка для размещения кладбища. В случае несоответствия требованиям необходимо будет предложить варианты его приспособления.

По данным Rusprofile, ИП Алексей Долженко зарегистрировано в Белгороде в январе 2018 года. Основной вид деятельности — работы в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Накануне в администрации Воронежа разъяснили порядок работы городских кладбищ. Там пояснили, что в городе по-прежнему насчитывается 22 погоста, при этом только Березовское кладбище остается открытым для новых захоронений. Публикация нормативных документов о запрете выделения новых мест проводится в соответствии с требованиями законодательства.

Мария Свиридова