Подсветкой зданий за 15 млн рублей будут привлекать туристов в центр Воронежа

Мэрия ищет подрядчика для оборудования декоративной фасадной подсветки зданий, «формирующих привлекательный облик туристского центра города Воронежа». Начальная цена контракта составляет 15 млн руб. Смонтировать подсветку по шести адресам требуется до 15 ноября этого года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фасадную подсветку по техзаданию необходимо оборудовать по следующим адресам:

Театральная, 23;

Театральная, 30;

Фридриха Энгельса, 9;

Фридриха Энгельса, 11;

Фридриха Энгельса, 16;

Чайковского, 4.

Гарантийный срок составит 36 месяцев с даты приемки. Аванс по контракту не предусмотрен. Заявки на участие в торгах будут принимать до 15 сентября. Итоги аукциона подведут 17 сентября.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что до 1 декабря 2026 года в Воронеже установят уличные стереоскопы в шести городских локациях, а также новый арт-объект «Карта старого Воронежа» — на Адмиралтейской площади. Управлению финансово-бюджетной политики мэрии поручено выделить на эти цели 15,1 млн руб.

Денис Данилов