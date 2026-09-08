В центре Сочи из-за ремонта водовода ограничили подачу воды

В центре Сочи 8 сентября ограничили водоснабжение ряда домов из-за ремонтных работ на водоводе диаметром 300 мм на улице Краснодонской в районе дома №64. Специалисты МУП города Сочи «Водоканал» проводят работы для предотвращения возможной аварийной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На время ремонта в системе водоснабжения может снижаться давление, вплоть до полного отсутствия воды у жителей ряда домов. Ограничения частично затронули улицы Пластунскую, Краснодонскую, Труда, Бараташвили и Армянскую, а также улицу Абовяна в границах домов №1–65. В перечень также вошли Речной, Армянский, Алекский, Овощной, Табачный, Грушевый и Вишневый переулки.

На Пластунской ограничения распространяются на район остановки «Авангард» и дома №167–202/5. В первоначальном уведомлении «Водоканал» указывал дома №167–193, позднее предприятие уточнило диапазон до №202/5.

Ремонтные работы проводят 8 сентября с 10:00 до 18:00. На месте задействованы четыре сотрудника и одна единица техники. Завершить необходимый комплекс работ специалисты планируют до 18:00.

На период проведения работ для жителей организовали подвоз воды. Оставить заявку можно по телефону МУП города Сочи «Водоканал» +7 (862) 444-05-05.

После завершения ремонта подачу воды должны восстановить. Информацию о ходе работ и состоянии водоснабжения «Водоканал» публикует в сообщениях об отключениях.

Мария Удовик