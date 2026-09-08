В Тюмени за хулиганство будут судить семь человек, включая двоих детей

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении семи жителей Тюмени, в том числе двух несовершеннолетних. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия или угрозой его применения (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел ночью 25 мая на улице Республики. Компания находилась в состоянии алкогольного опьянения и из-за незначительного повода вступила в конфликт с двумя мужчинами. Во время ссоры обвиняемые избили потерпевших, нанеся им множество ударов по голове и телу.

Материалы направили в Центральный районный суд Тюмени.