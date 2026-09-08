На Ставрополье до зимы модернизируют 16 магистральных ЛЭП

В Ставропольском крае до начала осенне-зимнего периода планируют модернизировать 16 магистральных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках проекта укрепят 330 фундаментов опор ЛЭП 330–500 кВ высокопрочным бетоном и полимерными материалами, которые могут обеспечить водонепроницаемость и устойчивость конструкций к перепадам температур. Помимо этого, на линиях заменят 630 дистанционных распорок на отечественные аналоги. Такое оборудование препятствует схлестыванию проводов при сильном ветре, снижает их вибрацию и уменьшает риск повреждения в местах крепления.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Имрана Айдамирова, комплексные работы на энерготранзитах позволят повысить надежность электроснабжения центральных и северо-восточных районов Ставрополья. Кроме того, модернизация обеспечит устойчивый транзит мощности в соседние республики. Ставропольский край, как отмечается, является профицитным регионом и выступает донором электроэнергии для южных территорий.

Константин Соловьев