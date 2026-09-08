В программу КРТ в Свердловской области вовлекли почти 250 гектаров

В Свердловской области в программу комплексного развития территорий (КРТ) вовлечено 247 гектаров. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, сейчас в области реализуются 33 проекта КРТ в восьми муниципалитетах. Проекты запущены в Екатеринбурге, Белоярском муниципальном округе, Среднеуральске, Богдановиче, Новоуральском городском округе, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Часть проектов предусматривает расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. За время действия механизма жилищные условия удалось улучшить примерно для 1,7 тыс. свердловчан. Так, в Красноуфимске на ранее пустующей территории на ул. Мизерова инвестор построил многоквартирный дом на 152 квартиры, 107 из которых получили дети-сироты.

В Екатеринбурге по проекту КРТ в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Донской — Баумана за год расселили более 4 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья. Новые квартиры получили 200 жителей. В 2025 году здесь ввели многоквартирный дом, сейчас строится детский сад.

По данным на август, с начала года администрация Екатеринбурга выдала разрешения на строительство 1,2 млн кв. м жилья. В мэрии отмечали, что поддерживают проекты, реализуемые именно в рамках КРТ.