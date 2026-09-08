Мэрия Курска готовится к сносу спорного недостроя в Первомайском парке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенный объект в Первомайском парке Курска

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Недостроенный объект в Первомайском парке Курска

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Глава Курска Евгений Маслов распорядился снести аварийный недострой в Первомайском парке в облцентре. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. Речь идет о спорном объекте, права на который делили в судах мэрия облцентра и предпринимательница Ирина Самохвалова. Поворотное решение в деле принял Верховный суд РФ.

Проект работ разработает комитет архитектуры и градостроительства Курска, а демонтаж выполнит комитет городского хозяйства.

В мае 2008 года администрация Курска передала ИП Ирине Самохваловой в аренду танцевальную площадку площадью 450 кв. м в Первомайском парке. В феврале 2010 года власти города утвердили положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции объекта. На время ремонтных работ стороны неоднократно перезаключали арендные договоры. Расходы полностью несла застройщица.

В 2017 году Ирина Самохвалова обратилась в администрацию Курска, чтобы оформить право собственности на незавершенный объект строительства. Получив отказ, она обратилась в суд. В 2021 году решением Арбитражного суда Курской области доли в недострое площадью 783,8 кв. м, образованном в ходе реконструкции, распределились следующим образом: за госпожой Самохваловой признали право собственности на 9/10 долей, за мэрией Курска — на 1/10 долю.

Затем 19-й арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Его подтвердил и Арбитражный суд Центрального округа. Однако в январе 2026 года Верховный суд удовлетворил жалобу правительства Курской области и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале курский арбитраж в свою очередь встал на сторону властей. В мае это решение поддержала и апелляционная инстанция, в июле — кассационная.

Алина Морозова