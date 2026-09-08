На Ставрополье расследуют дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов остановили деятельность 48летнего жителя станицы Советской Кировского округа, ранее неоднократно судимого. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре 2019 года на криминальной сходке мужчине был присвоен статус «положенец» с зоной влияния в Курском округе Ставропольского края. В этом статусе он осуществлял контроль над лицами с более низким положением в уголовной среде, распространял преступную идеологию и организовывал сбор средств в «всероссийский воровской общак».

В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России «Курский» возбуждены уголовные дела по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство); дела соединены в одно производство.

Кроме того, установлено, что подозреваемый совместно с 56летним ранее неоднократно судимым сообщником вымогал и получил крупную сумму денег у жителя КабардиноБалкарии. Подельник также привлечён к уголовной ответственности. Оба подозреваемых заключены под стражу.

Мария Хоперская