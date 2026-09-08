Краснодар вошел в число городов с самым высоким интересом к профессии программиста

Краснодар занял второе место среди городов России по интересу к профессии программиста — 22% опрошенных проявили внимание к этой специальности, уступив только Новосибирску (23%). Об этом свидетельствуют данные исследования «Почта Mail» и «Наука Mail».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

76% респондентов в целом положительно относятся к профессии, считая ее главным достоинством минимум бюрократии и правил. Среди плюсов — возможность удаленной работы отметили 19% опрошенных, высокий доход (16%), создание технологий, востребованность и гибкий график (по 12%).

Главными недостатками названы монотонность и длительное время за компьютером (28%), сложность входа без опыта (27%) и высокая конкуренция (22%). Для обучения профессии большинство (54%) считает оптимальным профильный вуз, 21% — стажировки и практику, по 9% — онлайн-курсы и самостоятельное обучение.

По данным исследования, большинство родителей положительно относятся к выбору детей в пользу данной профессии: 32% сделали бы такой выбор, считая профессию перспективной и востребованной, еще 21% — при условии качественного образования ребенка. При этом опрошенные уверены, что развитие ИИ не сократит спрос на программистов в ближайшие 10–20 лет — востребованность специалистов останется высокой благодаря развитию технологий.

Наибольший интерес к профессии также проявили жители Нижнего Новгорода (20%), Екатеринбурга и Саратова (по 18%).

Алина Зорина