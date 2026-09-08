Более 30 нелегальных мигрантов выдворят из Тюменской области
В Тюменской области 31 иностранный гражданин передан из-под стражи в территориальное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Основанием для их принудительного выдворения за пределы РФ стало нарушение миграционного законодательства, сообщили в полиции региона.
Фото: полиция Тюменской области
Мигрантам также назначены штрафы. Приставы доставят их до пункта пропуска через государственную границу. После этого иностранцы будут направлены в государства, гражданами которых они являются.