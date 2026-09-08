Утром 8 сентября в Краснодаре работают 79 АЗС

По состоянию на утро 8 сентября на территории Краснодара работают 79 автозаправочных станций. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация меняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 37 АЗС, АИ-95 доступен на 29 автозаправочных станциях, АИ-100 — на 7 заправках, дизельное топливо в продаже на 75 автозаправочных станциях. Еще 27 АЗС временно не отпускают топливо, 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ростовское шоссе; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС «Rusoil»: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС «Teboil»: Московская, Российская, Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход; в сети АЗС «Atan»: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС «PNB»: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «Petrol» на 70-летия Октября; в сети АЗС «Юпитер К» на Первомайской.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина