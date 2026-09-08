Жительница Сочи обвиняется в осквернении мемориала участникам Великой Отечественной войны

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в осквернении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, женщина вместе со своим 48-летним знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на участке, прилегающем к монументу, совершила противоправные действия, осквернив его. В ходе расследования фигурантка признала вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Уголовное дело в отношении 48-летнего соучастника выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации и убытием в зону проведения специальной военной операции.

Алина Зорина