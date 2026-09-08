В Ставропольском крае собрали 506,3 тысячи тонн сахарной свеклы

По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, к 3 сентября в регионе собрано 506,3 тыс. тонн сахарной свеклы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уборочные работы ведутся на площади 8,5 тыс. га, средняя урожайность достигла 593,8 ц/га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для сравнения: на аналогичную дату 2025 года было убрано 13 тыс. га, валовой сбор составил 443,2 тыс. тонн при урожайности 340,1 ц/га. Таким образом, объем превышает прошлогодний на 63,1 тыс. тонн — при этом площадь уборки оказалась существенно меньше.

Прием сырья продолжается на перерабатывающем предприятии: по состоянию на 3 сентября в АО «Ставропольсахар» поступило 132 тыс. тонн свеклы, из них переработано 125,1 тыс. тонн. Показатель дигестии (сахаристости) культуры составляет 17,63 % — годом ранее он находился на уровне 17,8 %. Уборочная кампания в крае продолжается.

Мария Хоперская