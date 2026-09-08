В Сочи перед судом предстанет обвиняемая в осквернении мемориального сооружения

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в осквернении мемориального сооружения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, женщина вместе с 48-летним знакомым находилась в состоянии алкогольного опьянения на участке местности, прилегающем к монументу, увековечивающему память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Они совершили противоправные действия, в результате которых мемориальное сооружение было осквернено.

В отношении женщины расследование проводили по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за осквернение мемориальных сооружений, совершенное группой лиц, а также в отношении объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.

В ходе расследования обвиняемая признала вину. Следствие заявило о сборе достаточной доказательственной базы для направления дела в суд. Теперь суду предстоит рассмотреть материалы уголовного дела и дать оценку действиям обвиняемой.

Уголовное дело в отношении 48-летнего знакомого женщины выделили в отдельное производство. Его также обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Расследование по его делу приостановили после заключения им контракта с Министерством обороны России и убытия в зону проведения специальной военной операции.

Ранее следствие сообщало о задержании обоих фигурантов в рамках расследования дела об осквернении мемориального сооружения. По данным СКР, в ходе допросов они признали вину.