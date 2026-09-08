В Ставропольском крае фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

С наступлением холодов в Ставропольском крае активизировалась циркуляция респираторных вирусов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу остается неэпидемической — регистрируется фоновая заболеваемость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

За 36ю неделю 2026 года показатель заболеваемости ОРВИ составил 11,27 случая на 10 тысяч населения — это в 2,9 раза ниже среднемноголетнего уровня. При этом по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 11,25 %, наиболее выраженный прирост отмечен среди детей 7–14 лет (20,68 %).

Параллельно за ту же неделю зафиксирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — на 27,2 % относительно предыдущей недели. В ведомстве связывают увеличение числа случаев ОРВИ и COVID-19 с формированием новых детских организованных коллективов после начала учебного года.

Мария Хоперская