Число профильных классов в школах Анапы достигло 111

Количество профильных классов в школах Анапы увеличилось до 111 в 2026-2027 учебном году, что на восемь классов больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в своих соцсетях глава курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«Увеличиваем количество профильных классов в школах Анапы: год назад их было 103, в 2026-2027 учебном году стало уже 111. Сегодня в них учатся 2674 ребенка – это свидетельство высокого спроса на углублённую подготовку среди школьников и родителей»,— отметила Светлана Маслова.

По ее словам, расширение сети специализированных классов ведется с акцентом на стратегически важные для Анапы и Краснодарского края отрасли экономики. В нынешнем учебном году в шести школах города реализуются программы агропромышленного профиля, еще в шести — медицинского, в семи школах развивается инженерное направление, а в десяти — педагогическое. Кроме того, в двух образовательных учреждениях продолжают работу курчатовские классы.

Новыми точками роста в этом году стали пять школ, где открыты классы по проекту «Туризм и сервис», а также три школы с предпринимательским уклоном. В Кадетской школе Анапы начали работу профильные классы Следственного комитета РФ. Наряду с отраслевыми направлениями в школах сохраняются классические академические профили: социально-экономический, гуманитарный и универсальный.

Как подчеркнула Светлана Маслова, такая система предпрофессиональной подготовки позволяет старшеклассникам осознанно подойти к выбору будущей специальности, углубленно изучить интересующие дисциплины и получить необходимые знания для успешного поступления в высшие учебные заведения. Развитие профильного обучения остается одним из приоритетов образовательной политики муниципалитета.

Александра Локтионова