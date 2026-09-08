Утром 8 сентября в Геленджике АИ-95 и АИ-92 доступны на пяти АЗС

Пресс-служба администрации Геленджика опубликовала сводку о наличии топлива на городских АЗС по состоянию на 9:00 8 сентября. АИ-95 и АИ-92 доступны на пяти заправках каждый, дизельное топливо — на девяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полный ассортимент — АИ-95, АИ-92 и дизель — предлагают две станции Роснефти: на Строительном проспекте и улице Туристической. На АЗС Лукойл на улице Островского есть АИ-95 в ограниченном количестве и дизель; на Лукойл «кольцо» и в селе Архипо-Осиповка — АИ-95 и АИ-92 в ограниченном количестве, а также дизель. На Газпромнефти на объездной М-4 Дон доступны АИ-92 и дизель; на станциях этой же сети на улице Ходенко и Сухумском шоссе — только дизель. Заправка «Уфимнефть» на объездной М-4 Дон также реализует исключительно дизельное топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти связывали ситуацию с ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани трудности сильнее всего ощущались на Черноморском побережье: в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске фиксировалась нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

По данным Reuters, для нормализации внутреннего рынка власти ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и приступили к наращиванию импорта. В августе биржевые продажи бензина сократились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко