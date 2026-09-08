На 28 работающих АЗС Новороссийска ограничили отпуск топлива

В Новороссийске по состоянию на 09:00 8 сентября топливо отпускают 28 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС по решению собственников введены ограничения — заправка осуществляется только в топливные баки, объем отпуска составляет не более 30, 40, 50 или 60 л на один автомобиль, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 отсутствует. АИ-95 доступен на 12 АЗС, АИ-92 — на семи. Дизельное топливо — есть на 27 из 28 работающих станций.

При этом на отдельных АЗС топливо отпускают только по топливным картам или для спецтранспорта. В частности, такие ограничения действуют на АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой и на АЗС «Лукойла» в поселке Верхнебаканском. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, а к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти объясняли ситуацию ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков заявил заявил, что ажиотажный спрос на бензин провоцирует образование очередей на автозаправках. По его словам, в ближайшие дни город ожидает увеличение поставок топлива, а жителям рекомендовали не заправляться впрок. Основными поставщиками топлива в Новороссийск сейчас являются «Лукойл» и «Роснефть». Региональные руководители компаний подтвердили увеличение поставок бензина в город в ближайшие дни. При этом «Роснефть» может обеспечивать более стабильные поставки благодаря расположению базы компании рядом с Новороссийском, тогда как «Лукойл» доставляет топливо из центральной части России.

Анна Гречко