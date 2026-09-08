В Анапе на 16 АЗС ограничили продажу топлива частным водителям

В Анапе утром 8 сентября, по состоянию на 9:30, работают 27 автозаправочных станций. На 16 из заправок введены ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Еще на 15 АЗС действуют лимиты на заправку в баки. На десяти станциях бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают не более чем по 30 л, на двух — АИ-92, АИ-95 и дизтопливо по 40 л. Еще на трех АЗС лимит на дизтопливо составляет 50 л, на пяти — 60 л.

АИ-92 доступен на 20 из 27 работающих АЗС, АИ-95 — на 17. Дизельное топливо есть на всех работающих станциях. Бензин АИ-100 временно отсутствует.

Данные в течение дня могут меняться. Власти призвали автомобилистов не закупать топливо впрок, чтобы снизить очереди и сохранить его доступность.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, а к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти объясняли ситуацию ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани перебои сильнее всего были ощутимы на Черноморском побережье. На АЗС в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи ранее вводили лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске была зафиксирована нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих станций.

По данным Reuters, для нормализации внутреннего рынка власти ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и приступили к наращиванию импорта. В августе биржевые продажи бензина сократились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко