По данным на 10:00 мск в аэропорту Сочи задержаны 33 рейса. Актуальное время вылета и прилета пассажирам необходимо уточнять по онлайн-табло аэропорта и у авиакомпаний. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На вылет задержаны 14 рейсов. Самолеты должны отправиться в Екатеринбург, Барнаул, Нижний Новгород, Самару, Батуми, Хургаду, Пермь, Москву, Новосибирск, Тюмень и Омск. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны 19 рейсов. Самолеты должны прибыть из Самары, Перми, Тюмени, Новосибирска, Омска, Томска, Екатеринбурга, Антальи, Хургады, Челябинска, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Москвы. Отмененных рейсов нет.

Задержки рейсов обусловлены введением временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Подобные меры неоднократно вводились в Сочи и других аэропортах России для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 384 беспилотника.

Алина Зорина