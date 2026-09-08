После ДТП с четырьмя погибшими в Новоалександровском округе возбудили дело

В Новоалександровском округе следователи возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фигурантом дела о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) стал водитель BMW.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария произошла вечером 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск—Кропоткин, в районе поселка Южный. В результате столкновения погибли четыре человека. Еще несколько участников ДТП получили травмы, их точное число пока не называется.

Мария Хоперская