В школах Анапы число профильных классов выросло до 111

В школах Анапы увеличивается число профильных классов. Как сообщила глава города Светлана Маслова в своих соцсетях, в 2026/27 учебном году их стало 111 против 103 годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В профильных классах сейчас обучаются 2674 школьника. В шести школах действуют классы аграрной направленности, еще в шести — медицинской. В семи школах развивают инженерное образование, в десяти работают педагогические классы, в двух — курчатовские.

В 2026 году в пяти школах открылись классы по проекту «Туризм и сервис», в трех — предпринимательские. В Кадетской школе появились классы Следственного комитета РФ. Также в школах сохраняются социально-экономический, гуманитарный и универсальный профили.

По словам Светланы Масловой, профильное обучение позволяет старшеклассникам определиться с будущей профессией, углубленно изучать интересующие предметы и готовиться к поступлению в вуз.

Ранее сообщалось, что все 89 муниципальных образовательных организаций Анапы получили паспорта готовности, разработали планы действий при ЧС и назначили ответственных за антитеррористическую защищенность. С персоналом проведены инструктажи, объекты оснащены планами эвакуации и наглядными пособиями. Сотрудники силового блока и надзорных органов обсудили требования пожарной безопасности, взаимодействие с охранными организациями, профилактику деструктивного поведения, организацию питания и меры профилактики заболеваний.

Анна Гречко