В аэропорту Сочи задерживается 41 рейс

В международном аэропорту Сочи задерживается 41 рейс на прилет и вылет. По данным онлайн-табло воздушной гавани, задержки затронули 18 рейсов на вылет и 23 рейса на прилет. Время ожидания составляет от менее часа до 21 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На вылет задерживаются рейсы в Барнаул, Челябинск, Нижневартовск, Уфу, Нижний Новгород, Самару, Батуми, Хургаду, Пермь, Новосибирск и Омск. Еще два рейса задерживаются в Москву и Екатеринбург, три — в Тюмень. Продолжительность задержек отличается в зависимости от направления. Так, отправление рейса в Тюмень перенесено на 11 часов 20 минут, в Челябинск — на семь часов, в Уфу — на 30 минут.

На прилет задерживаются 23 рейса. Среди них — воздушные суда из Казани, Тюмени, Кургана, Новосибирска, Уфы, Сыктывкара, Омска, Томска, Антальи, Хургады, Челябинска, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода и Барнаула. Еще два рейса задерживаются из Самары, Перми и Москвы, три — из Екатеринбурга.

Максимальная задержка среди рейсов на прилет составляет 21 час 10 минут. На такое время задерживается рейс из Самары. При этом самолет из Антальи задерживается на 30 минут, а из Хургады — на один час 15 минут.

Задержки рейсов связаны с введением временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Росавиация неоднократно вводила такие меры в Сочи и других российских аэропортах в целях обеспечения безопасности полетов.

Последний раз ограничения в аэропорту Сочи вводили 7 сентября в 13:33 по московскому времени. Их сняли в 15:00. Временные ограничения также вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Актуальное время вылета и прилета пассажирам рекомендуется уточнять по онлайн-табло аэропорта и у авиакомпаний.

Мария Удовик