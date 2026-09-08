Четыре человека погибли в ДТП в Буйнакском районе Дагестана

В Буйнакском районе Республики Дагестан произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает МВД по региону.

Авария случилась 7 сентября около 21:30 на 23-м километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб: столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. На месте скончались оба водителя и двое пассажиров ВАЗ-2115 — всего четыре человека.

«37-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2109» под управлением 30-летнего жителя Буйнакского района»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии и личности её участников устанавливаются. Данные предварительные.

Накануне, 7 сентября, четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе Ставропольского края. Среди погибших — малолетняя девочка.

Тат Гаспарян