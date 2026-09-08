На Ставрополье зарплата специалистов со знанием иностранных языков выросла на 7%

Медианная предлагаемая зарплата специалистам со знанием иностранных языков в Ставропольском крае в январе — августе 2026 года достигла 63,4 тыс. руб., увеличившись на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили «РБК Кавказ» в прессслужбе hh.ru.

С начала года работодатели региона разместили свыше 1,5 тыс. вакансий с требованием владения иностранным языком. Наиболее востребован английский язык — он фигурирует более чем в 600 вакансиях. В числе приоритетных также китайский (свыше 130 вакансий) и японский (более 100 вакансий).

В 2026 году компании юга страны чаще всего включают требование о знании иностранного языка в вакансии для менеджеров по продажам, учителей, специалистов контактных центров, администраторов, продавцовконсультантов и программистов.

Мария Хоперская