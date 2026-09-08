Участок трассы «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» в Дагестане перекрыли на пять дней

С 09:00 8 сентября полностью закрыто движение автотранспорта на участке с 201го по 204й километр дороги «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» в Гергебильском районе Дагестана. Ограничение введено на время восстановления полки земляного полотна и, по предварительным данным, продлится около пяти дней, сообщили в пресс-службе администрации района.

Для легковых автомобилей организован объезд через уличную сеть села Кикуни. Грузовое сообщение с Гергебильским, Гунибским и Чародинским районами будет осуществляться по маршруту Махачкала — Леваши — Ташкапур — Гергебиль.

О снятии запрета будет сообщено дополнительно.

Мария Хоперская