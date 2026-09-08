В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии

На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. По данным «Крымэнерго», энергосистема региона работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, исходя из сложившейся ситуации»,— говорится в сообщении предприятия.

В некоторых энергорайонах Республики Крым сохраняются перебои с электроснабжением. Подача осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Отмечается, что специалисты принимают все возможные меры для восстановления штатного режима электроснабжения на территории полуострова.

Алина Зорина