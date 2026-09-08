На Ставрополье выкопали 75 тысяч тонн картофеля

В Ставропольском крае к 3 сентября собрали 75 тыс. тонн картофеля — это на 14,4 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2025 года. Убрано 2 тыс. га (38 % от запланированной площади). Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Средняя урожайность достигла 381,2 ц/га, что на 40 ц/га выше уровня прошлого года.

Средняя цена реализации картофеля в крае составила 27,6 тыс. рублей за тонну — за год показатель вырос на 97 %. Уборка культуры продолжается.

Мария Хоперская