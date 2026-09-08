Более 130 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 8 сентября, более 130 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 8:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена на улицах: Атамана Бабыча, Базовская, Бершанской, им. Бигдая, Гимназическая, Гоголя, Голубой бульвар, Дзержинского, Красных Партизан, Куликово Поле, Леваневского, Ленина, Липовая, Ореховая, Платановая, Салтыкова-Щедрина, Суворова, Тверская, Тепличная и Тургенева.

С 9:00 до 13:00 света не будет на улицах: Автолюбителей, Братьев Игнатовых, Буденного, Калинина, Курортный Поселок, Курортный пер., Курортная, Парусная, Тургенева и Головатого.

С 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители улиц: 1-я Сторожевая, 2-я Сторожевая, Айвазовского, 1-й пр. Айвазовского, 2-й пр. Айвазовского, Алуштинская, Астраханская, Базарный пер., Балетная, Белозерная, Бородинская, Бульварная, Вольная, Воронежская, Восточный 2-й пр., Головатого, Договорная, Екатеринодарская, Есаульская, Жукова, 1-я Заройная, Казачья, Ким, Кольцевой пр., Красивая, Кругликовская, Кубанская, Леваневского, Лукьяненко, Мачуги, Молдавская, Наримановская, Новая, Парусная, Пашковская, Пластунская, Подсолнечная, Потемкина, Потемкинская, Пригородная, Приморская, Пустовойта, Пушкина, Пятигорская, Раздольная, Российская, Свободная, Симонова, Старокубанская, Стасова, 1-й пр. Стасова, 2-й пр. Стасова, Сторожевая, Стременная, Тебердинская, Тепличная, Уманская, Фадеева, Черниговская, Шереметьевская, Школьная, Защитников Отечества, С/З Краснодарский, Шаляпина, Есенина, Чайковского, Агрохимическая, Адлерская, Гомельская, Ленинградская, Ленинградский 2-й пр., Можайского, Ярославского, Гастелло 1-й пр., Гастелло 2-й пр., Гастелло, Нестерова, Нестерова 1-й пр., Нестерова 2-й пр., Димитрова, Димитрова 1-й пр., Волгоградская, Волгоградский 1-й пр., Волгоградский 2-й пр., Лазурная, Новодонецкая, Базарная, Бейсугская, Муромская, Знаменская, Семеновская, Слободская, Соборная, Становая, 1-й пр. Становой, 2-й пр. Становой, Головатого атамана, Лоцманский 1-й проезд, Куликово Поле, Тепличная, им. Бигдая, Атамана Бабыча.

С 13:00 до 17:00 без света останутся жители улиц: Артиллерийская, Братьев Игнатовых, Буденного, Воронежская, Восходная, Головатого, Горького, Длинная, Кузнечная, 3-й Кузнечный зарой, 2-й Кузнечный зарой, проезд Обрывной 4-й, проезд Обрывной 5-й, Леваневского, Новомарьинский пр., Обрывная, Пашковская, Северная, Старокубанская, Тургенева, Янковского.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина