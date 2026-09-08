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Возле Железноводска нашли боеприпасы и человеческие останки времен ВОВ

В районе развязки трассы А157 под Железноводском (Ставропольский край) обнаружены боеприпасы и человеческие останки — предположительно, времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем канале в Max.

Сигнал поступил от местного жителя, который и обнаружил предметы. На место направлены сотрудники пожарноспасательной части, аварийноспасательной службы, Росгвардии и ДПС.

Ситуация находится под контролем специалистов.

Мария Хоперская

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