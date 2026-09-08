В Махачкале четверых школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Четверо учащихся частной школы «Радуга» в Махачкале экстренно доставлены в республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С. М. Магомедова. У них диагностирована острая кишечная инфекция, сообщили в ГУ МЧС России по республике Дагестан.

Вероятным источником заражения стала готовая продукция, приготовленная на пищеблоке образовательного учреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Мария Хоперская