Главные новости за 7 сентября. Кавказ

Железнодорожная погрузка в Ставропольском крае с января по август 2026 года составила 3 млн т, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 11,1%. Наибольший объем погрузки пришелся на зерно — 1,1 млн тонн, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Суд в Ставрополе рассмотрит дело о незаконном майнинге с ущербом в 1,8 млн руб. По версии следствия, фигуранты занимались нелегальным майнингом: смонтировали компьютерное оборудование, потреблявшее значительные объемы электроэнергии, а для сокрытия реального потребления приобрели и ввели в эксплуатацию устройство, позволявшее использовать электричество в обход прибора учета.

Врио главы Дагестана Федор Щукин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которой доложил об обстановке в республике. Особое внимание в рамках встречи было уделено ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания вернуть в федеральный бюджет 162,86 млн рублей за срыв сроков строительства спортивных объектов во Владикавказе.

Уголовное дело о халатности после схода снежно-ледовой массы на группу альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии расследует военное следствие. Это «Ъ-Кавказ» подтвердил пресс-секретарь следственного управления СКР по КБР Мурат Багов. Речь идет о 316-м военном следственном отделе СК России, действующем в Нальчике.

Черкесский завод «Меркурий» распродает активы на 98 млн руб. Процедура банкротства в отношении ООО «Фирма Меркурий» введена Арбитражным судом КЧР в декабре 2021 года. Предыдущие попытки реализовать заложенное имущество не принесли результата из-за отсутствия заявок.