СК начал проверку по факту осквернения мемориала «Журавли» в Кисловодске

В Кисловодске Следственный комитет начал проверку по факту осквернения символов воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом для проверки, как отмечается, послужила публикация в социальных сетях: на записи группа несовершеннолетних находится на мемориале «Журавли» и совершает действия, нарушающие общественный порядок.

Следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Константин Соловьев