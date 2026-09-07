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СК начал проверку по факту осквернения мемориала «Журавли» в Кисловодске

В Кисловодске Следственный комитет начал проверку по факту осквернения символов воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом для проверки, как отмечается, послужила публикация в социальных сетях: на записи группа несовершеннолетних находится на мемориале «Журавли» и совершает действия, нарушающие общественный порядок.

Следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Константин Соловьев

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