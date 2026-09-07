Главные новости за 7 сентября. Сочи

На границе России и КНДР в Приморском крае открыли движение по автомобильному мосту через реку Туманную, получившему имя Якова Новиченко, одновременно завершено строительство пункта пропуска «Хасан» на десять полос. Новый переход рассчитан на увеличение грузовых и пассажирских перевозок между странами, через пункт пропуска смогут проезжать до 300 автомобилей в сутки.

Житель Сочи заключен под стражу по обвинению в убийстве 48-летнего жителя Севастополя, тело которого с многочисленными ранениями обнаружили 3 сентября в лесополосе Гагаринского района. По версии следствия, 33-летний сочинец, приехавший в Севастополь на отдых и поселившийся в палатке, во время конфликта ударил незнакомого мужчину топором, после чего пытался скрыть тело.

Спасатели Сочи за 11 часов эвакуировали 21-летнюю туристку с травмой ноги с горного озера Кардывач, расположенного на высоте около 1,8 тыс. м. Девушку на носилках вынесли по горной тропе к автомобилям, после чего доставили в городскую больницу и передали медикам.

В Сочи к программе санаторно-курортной реабилитации участников СВО и членов их семей присоединились еще три учреждения, доведя число участников до 13. Более 3,2 тыс. человек уже прошли реабилитацию и оздоровление в сочинских здравницах, сертификаты на лечение предоставляют номиналом 100 тыс. руб.

Краснодарский краевой суд оставил в силе взыскание с застройщика 81,4 млн руб. в бюджет Сочи за строительство 13-этажного дома на участке под ИЖС. Суд установил, что при заселении дома в нем могли проживать до 160 человек, что создавало дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру города.