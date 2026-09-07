Главные новости за 7 сентября. Новороссийск

АО «Черномортранснефть» увеличило пропускную способность нефтетранспортной системы в порт Новороссийска с 37 млн до 52 млн тонн в год.

За три летних месяца Новороссийск посетили около 570 тыс. туристов. Одним из шагов по развитию отрасли стала легализация гостевых домов.

Четыре образовательных учреждения Новороссийска вошли в рейтинг конкурентоспособности выпускников школ Краснодарского края в 2026 году.

В Новороссийске на нескольких улицах планируют организовать одностороннее движение по обращениям жителей. На прошлой неделе одностороннее движение ввели в станице Натухаевской на улице Красного Октября — на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаева. Решение приняли после обращения педагогов и родителей учащихся местной школы в городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

По состоянию на 9:00 7 сентября в Новороссийске топливо отпускали на 26 автозаправочных станциях.

В Геленджике с 8 сентября начнется прием заявок на муниципальный конкурс молодежных бизнес-проектов. Победители в двух номинациях получат от 200 тыс. до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.