В КЧР трех пропавших молодых людей нашли живыми в лесу

В Карачаево-Черкесии полицейские разыскали трех жителей Малокарачаевского района 24, 23 и 21 года, которые исчезли 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Молодых людей обнаружили в горно-лесистой местности на границе Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Найденные доставлены в отдел полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников в полицию. Территорию вероятного пребывания пропавших разбили на секторы: сотрудники передвигались пешком, задействовали служебных собак и беспилотники. Завершить операцию успешно удалось, как отмечается в сообщении, благодаря информации о пути пропавших, которую получил сотрудник уголовного розыска, а также оперативно организованным масштабным мероприятиям с привлечением сотрудников других территориальных органов МВД и волонтеров.

Константин Соловьев