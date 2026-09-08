В Новороссийске привели в порядок 181 памятник и мемориал

В Новороссийске основной комплекс работ выполнили на 181 памятнике и мемориальном объекте. Об этом сообщили на планерном совещании в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На объектах провели уходовые мероприятия, поддерживающий ремонт и санитарную очистку прилегающих территорий. До конца сентября планируется завершить восстановление братской могилы советских воинов в селе Мысхако.

Кроме того, власти готовят проектную документацию для реставрации мемориала в станице Раевской. Объект имеет статус объекта культурного наследия и посвящен памяти жителей станицы, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры, которые запрещали ОАО «Новоросцемент» проводить строительные работы на участке в районе Сухумского шоссе в Новороссийске, где расположен объект культурного наследия регионального значения — арка-опора подвесной дороги, построенная методом народной стройки в начале 1920-х годов. Обеспечительные меры были введены 6 мая 2026 года по иску администрации Краснодарского края в лице управления государственной охраны объектов культурного наследия. Истец требовал запретить предприятию деятельность, нарушающую законодательство об охране памятников истории и культуры.

Анна Гречко