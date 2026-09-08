В Новороссийске на инициативное бюджетирование направят 50 млн рублей в 2027 году

В Новороссийске в 2027 году на проекты инициативного бюджетирования предусмотрено 50 млн рублей. Об этом сообщили на планерном совещании в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам конкурсного отбора планируется выбрать 15 проектов, направленных на развитие городской среды. Инициаторами традиционно выступают председатели территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Ранее сообщалось, что администрация Новороссийска сформировала перечень участков под реализацию инициативных проектов в 2026 году. В список включили благоустройство скверов, детских и спортивных площадок, а также территорий общего пользования, предложения в рамках инициативного бюджетирования поступали от местных жителей.

Границы территорий под реализацию ряда проектов установили в рамках применения инициативного бюджетирования, как указывается в документе. В план внесли благоустройство сквера «Философский» в границах улиц Свободы, Советов, Бирюзова, Сипягина, Энгельса и Новороссийской республики, общественной территории «Бульвар Черняховского» рядом с кинотеатром «Нептун», сквера имени Героев Десантников (район улицы Героев Десантников, 33-35А), места массового отдыха «Шахматист» в районе Мысхакского шоссе и улицы Волгоградская, пространства для молодежи «МысМолодежью» в Мысхако, сквера «Железнодорожников» в Верхнебаканском и территории общего пользования в станице Раевской на улице Кубанская.

Анна Гречко