Признанный недобросовестным столичный застройщик судится с курским за 140 млн

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск признанного недобросовестным столичного застройщика ООО «Управление капитального строительства» к местному ООО «Стройкомплект». Сумма требований составляет 139,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о взыскании убытков, но подробности спора не раскрываются. По данным Rusprofile, он относится к категории неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору подряда. Первое заседание по делу назначено на 15 октября. Ранее стороны не встречались в суде.

ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Олег Щелкунов. В 2025 году выручка общества составила 474 млн руб., чистая прибыль — 6,1 млн руб. Гендиректор — Александр Вачаев. Компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 20 мая 2025 года из-за расторжения контракта. С 2013-го с ней было заключено 92 госконтракта на 6,2 млрд руб. ООО «Стройкомплект» зарегистрировано в Курске в 2014 году. Основной вид деятельности также связан со строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Денис Кофонов. 2025 год компания закончила с выручкой в 251 млн руб. и чистой прибылью в 44 тыс. руб. С 2022 года с компанией было заключено пять госконтрактов на 639 млн руб.

В марте 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что курский «Стройкомплект» выиграл подряд на капремонт гимназии №39 имени Фридриха Шиллера в Орле за 222,3 млн руб.