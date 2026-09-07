Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в Солнечнодольске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей посёлка Солнечнодольск Ставропольского края на качественное водоснабжение. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну представить доклад о предварительных и окончательных итогах процессуальной проверки, а также о мерах по восстановлению прав граждан на качественное водоснабжение. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом послужило видеообращение жителей посёлка Солнечнодольск Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, опубликованное в социальных сетях. По словам авторов обращения, инженерные коммуникации в населённом пункте длительное время находятся в непригодном состоянии, что приводит к коммунальным авариям. С июля текущего года в жилых домах отсутствует горячее водоснабжение, а поступающая холодная вода непригодна для питья и бытовых нужд из-за неестественного цвета и наличия примесей.

СУ СК России по Ставропольскому краю организовало процессуальную проверку по данному факту.

Тат Гаспарян