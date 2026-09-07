В Геленджике начался прием заявок на конкурс молодежных бизнес-проектов

В Геленджике с 8 сентября начнется прием заявок на муниципальный конкурс молодежных бизнес-проектов. Победители в двух номинациях получат от 200 тыс. до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Об этом сообщает администрация Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конкурс проводят в восьмой раз. За семь лет его участниками стали 112 человек, общая сумма поддержки молодых предпринимателей превысила 5 млн рублей.

В этом году предусмотрены две номинации — «Старт» и «Развитие». Победители получат 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей. Средства можно направить на приобретение оборудования и инвентаря, аренду помещений и другие расходы, связанные с реализацией бизнес-проектов.

Прием заявок продлится до 8 октября.

Анна Гречко