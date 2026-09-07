Фиктивные трудовые договоры помогли 19 иностранцам получить патенты на Ставрополье

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела об организации незаконного пребывания 19 иностранных граждан на территории России — материалы переданы в суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка совместно с региональным УФСБ.

По данным следствия, в период с февраля 2024 года по март 2025 года обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории России 19 иностранных граждан. Для этого они подготовили и направили в профильные ведомства фиктивные трудовые договоры и уведомления, на основании которых иностранцы получили патенты на работу, фактически не трудясь у указанных работодателей.

Помимо этого, следствие установило причастность одного из фигурантов — сотрудника муниципального учреждения Пятигорска — к незаконному ускоренному оформлению ИНН иностранному гражданину. Полученный документ впоследствии послужил основанием для выдачи патента.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Тат Гаспарян