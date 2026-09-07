Воронежские власти выразили соболезнования в связи со смертью дочери депутата Госдумы Александра Сидякина

Правительство Воронежской области и областная дума выразили соболезнования депутату Госдумы от региона, главе центрального исполкома «Единой России» Александру Сидякину в связи со смертью его дочери. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили губернатор Александр Гусев и спикер регпарламента Юрий Матузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сидякин, депутат Госдумы от Воронежской области, глава центрального исполкома ЕР

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Александр Сидякин, депутат Госдумы от Воронежской области, глава центрального исполкома ЕР

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«В его семье произошла большая трагедия. Отцовское горе сейчас не унять словами. Но пусть наша поддержка поможет вам, уважаемый Александр Геннадьевич, сохранить силы, чтобы продолжить жить и действовать в ответственный для России период… Воронежцы разделяют ваше горе»,— сказал Александр Гусев.

Юрий Матузов отметил вклад господина Сидякина в развитие Воронежской области и сказал, что область разделяет его горе. «Потеря близкого человека — это всегда боль, которую невозможно заглушить словами»,— добавил спикер облдумы.

Соболезнования также выразила администрация Воронежа.

О смерти дочери Александра Сидякина сегодня утром во время совещания в правительстве Башкортостана сообщил глава республики Радий Хабиров.

«У нашего товарища, он много лет работал с нами, трагически погибла дочь. Я не мог не поехать и не побыть с ним. Ребенок болел, они боролись, сердце больное было. Думали передвинуть ВКС, но я успел [вернуться]. Похороны будут завтра в Москве, завтра тоже буду там. На похороны съезжу и вернусь»,— сказал господин Хабиров в начале планерки.

Александру Сидякину 48 лет. Он родился в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году окончил Тверской госуниверситет по специальности «Юриспруденция». После окончания вуза долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. С 2006 по 2009 годы занимал различные должности на промышленных предприятиях, после стал секретарем движения Федерации независимых профсоюзов России. В 2011-м был избран депутатом Госдумы от Республики Татарстан. С конца 2021-го Александр Сидякин руководит центральным исполнительным комитетом партии «Единая Россия». С 2023-го представляет Воронежскую область в Госдуме.

Алина Морозова