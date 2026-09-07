Кассация подтвердила картельный сговор при поставке счётчиков на 100 млн рублей на Ставрополье

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность решения Ставропольского УФАС о картельном сговоре трёх компаний при поставке счётчиков электроэнергии на 100 млн рублей, материалы дела переданы в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все три судебные инстанции поддержали позицию Ставропольского УФАС.

Три хозяйствующих субъекта заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах. Участники отказались от конкурентной борьбы: контракты заключались с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта, а для участия в торгах компании применяли единую инфраструктуру.

Кассационный суд признал решение Ставропольского УФАС законным и обоснованным. Нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Тат Гаспарян