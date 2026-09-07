Муниципалитет Самарской области два дня провел без света

В Самарской области жители поселка городского типа Алексеевка два дня оставались без электричества. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что к нему поступило около 20 обращений из Алексеевки на тему отсутствия электроснабжения в многоквартирных домах на улице Северной и в Северном переулке, где от электричества зависит водоснабжение и работа насосного оборудования. На совещании выяснилось, что поселок городского типа за два дня пережил два аварийных отключения электроэнергии.

В первый раз это произошло в воскресенье, 6 сентября из-за порыва кабеля на трансформаторной подстанции. В результате около тысячи человек остались без света. В 23:40 повреждение устранили, и электроснабжение восстановили.

Однако в понедельник в 11:00 на трансформаторной подстанции сгорел изолятор, и электричество опять отключилось. В этот раз проблема затронула две тыс. человек.

На место выехала аварийная бригада, которая устранила неисправность к 13:00. В связи с этим все объекты электроснабжения на территории проверят на исправность.

Георгий Портнов