В Оренбуржье полицейские вытащили пенсионера из погреба с угарным газом

В Оренбургской области в дежурную часть МВД накануне поступил вызов от жителя Гая: в погребе гаража №41 ГСК №15 был обнаружен мужчина без сознания. На место выехали старший участковый майор полиции и оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант полиции. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие сотрудники установили, что двое мужчин откачивали воду из погреба с помощью бензопомпы. В замкнутом пространстве скопился угарный газ, из-за чего один из них потерял сознание и упал в воду лицом вниз. Второй мужчина смог выбраться самостоятельно и вызвал полицию.

Майор полиции спустился в трехметровый погреб, приподнял пострадавшего и привалил его к лестнице. Затем с помощью автомобильного буксировочного троса, переданного старшим лейтенантом, мужчину обмотали и извлекли на поверхность. Пострадавшему оказали первую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 68-летнего мужчину в Гайскую городскую больницу с отравлением угарным газом. В пресс-службе уточнили, что состояние пострадавшего на данный момент оценивается как стабильное.